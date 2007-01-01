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Недвижимость и ЖКХ

Малоярославец ждут отключения электричества

Дмитрий Ивьев
31.03, 13:25
0 272
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 1 апреля, сообщили в администрации города.

Света не будет с 10:00 до 17:00 на улице Звездной,14/1 и 14/2.

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