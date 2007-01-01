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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 3 апреля, пройдут ремонтные работы, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
31.03, 16:00
0 650
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Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 163, 165,
  • ул. Баррикад, 144, 151, 151а, 171.

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