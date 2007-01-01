В Калуге просят отключить отопление в жилых домах

Жалобу на странице губернатора опубликовала жительница областного центра.

- Можно как-то уменьшить отопление в жилых домах, отапливают хорошо, но на улице плюс, а топят как в минус 10, - пояснила калужанка. - Все окна открыты.

- Подача теплоносителя с котельной осуществляется в соответствии с температурой наружного воздуха, - отреагировали на это с Госжилинспекции. - Регулировку системы отопления в доме производит УК. В квартирах должно быть не ниже+18 градусов, а в угловых комнатах +20. Допустимое превышение температуры — не более 4 градусов, т. е. «перетопа» в квартире тоже не должно быть. В случае несоответствия нормативной температуры обращайтесь, пожалуйста, к нам по телефонам нашего колл-центра: 8-800-450-01-01, 2-77777 возьмем обращение на контроль.