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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили воду на улице Малоярославецкой

Дмитрий Ивьев
28.03, 11:05
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В Калуге отключили воду на улице Малоярославецкой

Утечку обнаружили в районе дома №14, сообщили 28 марта в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без воды остались жители домов 4, 8 и 14 на Малоярославецкой.

Ремонт обещают завершить к 17:00.

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