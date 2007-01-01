В Калужской области назвали города, где дадут семейную ипотеку на вторичку
Программа льготного кредитования распространится с 1 апреля на жилье на вторичном рынке.
На данный момент она действует лишь на новостройки или строительство частных домов.
«Дом РФ» определил 901 город в России, где можно взять такую семейную ипотеку.
От Калужской области в перечень попали 18 городов: Боровск, Кондрово, Ермолино, Жиздра, Белоусово, Жуков, Киров, Сосенский, Козельск, Людиново, Медынь, Малоярославец, Мещовск, Спас-Деменск, Мосальск, Сухиничи, Юхнов и Таруса.
Семейную ипотеку имеют возможность получить калужане с детьми в возрасте до 7 лет, двоими несовершеннолетними детьми, либо воспитывающие детей-инвалидов.
Максимальная ставка по такому кредиту – 6%. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, а максимальная сумма кредита – 12 миллионов рублей.