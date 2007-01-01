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Недвижимость и ЖКХ

Опасный столб заменили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.03, 13:00
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В деревне Акиньшино Перемышльского района деревянная опора воздушной линии электропередач могла упасть.

По требованию прокуратуры ее заменили, сообщили пресс-служба ведомства 25 марта.

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