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Недвижимость и ЖКХ

Опасное здание снесли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
24.03, 17:11
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Опасное здание снесли в Калужской области

Работы проведены в городе Киров, сообщили 24 марта в региональной прокуратуре.

Заброшенное здание представляло угрозу для окружающих, а доступ к нему не был закрыт.

После иска прокуратуры в суд дом снесли.

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