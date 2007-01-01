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Недвижимость и ЖКХ

Калужская область заняла 13 место в российском рейтинге по строительству жилья

За 2024 год в регионе построили 0,91 метра жилья в среднем на каждого жителя.
Дмитрий Ивьев
24.03, 16:49
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Результаты исследования опубликовало 24 марта агентство «РИА Новости».

В лидерах оказались Ленинградская область (1,98 метра), Чечня (1,65 метра) и Тюменская область (1,6 метра).

У соседей Калужской области следующие показатели: Московская область – 4 место (1,3 метра), Тульская область – 47 место (0,63 метра), Смоленская область – 53 место (0,58 метра), Орловская область – 56 место (0,56 метра), Брянская область – 61 место (0,54 метра), Москва – 66 место (0,49 метра).

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