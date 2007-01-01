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Недвижимость и ЖКХ

Калужская область прошла отопительный период без серьезных сбоев

В понедельник, 24 марта, об этом заявил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
24.03, 10:39
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- На 10% удалось снизить число инцидентов, - рассказал он. - Во многом это результат основательной подготовки предприятий энергетики и ЖКХ.

В 2024 году в рамках региональной программы повышения энергоэффективности прошла реконструкция 12 котельных. В Калуге заменили 37 километров сетей. Идет обновление теплового комплекса в Малоярославце, Обнинске, Боровском, Жиздринском, Ульяновском, Кировском, Куйбышевском районах.

- Начинаем подготовку к предстоящему отопительному сезону. Задача всем главам администраций городов и районов поставлена: усилить контроль за проведением этих работ, - отметил губернатор. - По Калуге: учесть замечания при замене теплосетей – эти работы продолжим. А также нештатную ситуацию на теплосетях Правого берега в декабре. В Козельском районе: особое внимание – передаче в муниципальную собственность объектов теплоснабжения военного городка. Предстоит выполнить большую работу по их модернизации.

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