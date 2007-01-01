Калужская область прошла отопительный период без серьезных сбоев
- На 10% удалось снизить число инцидентов, - рассказал он. - Во многом это результат основательной подготовки предприятий энергетики и ЖКХ.
В 2024 году в рамках региональной программы повышения энергоэффективности прошла реконструкция 12 котельных. В Калуге заменили 37 километров сетей. Идет обновление теплового комплекса в Малоярославце, Обнинске, Боровском, Жиздринском, Ульяновском, Кировском, Куйбышевском районах.
- Начинаем подготовку к предстоящему отопительному сезону. Задача всем главам администраций городов и районов поставлена: усилить контроль за проведением этих работ, - отметил губернатор. - По Калуге: учесть замечания при замене теплосетей – эти работы продолжим. А также нештатную ситуацию на теплосетях Правого берега в декабре. В Козельском районе: особое внимание – передаче в муниципальную собственность объектов теплоснабжения военного городка. Предстоит выполнить большую работу по их модернизации.