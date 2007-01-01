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Недвижимость и ЖКХ

В Кирове на выходных отключат электричество и воду

В субботу, 22 марта, ремонтные работы пройдут с 11:00 до 14:00.
Дмитрий Ивьев
21.03, 15:21
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Районная администрация опубликовала список адресов, попадающих в зону отключения:

  • ул. Энгельса,
  • ул. Жмакина (нечетная сторона от дома №1 до дома №27, четная сторона от дома №2 до дома №32),
  • ул. Пролетарская (от Больничного до Нижнего, кроме дома №17),
  • ул. Лескова,
  • ул. Ломоносова,
  • пер. Жмакина,
  • Детский сад №11 «Березка»,
  • Котельные теплосети №3,
  • Хлебозавод,
  • КРЭС,
  • Школа №2 им. Генерала армии В.И. Исакова,
  • Банк «Калуга».

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