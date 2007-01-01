В Кирове на выходных отключат электричество и воду
В субботу, 22 марта, ремонтные работы пройдут с 11:00 до 14:00.
Районная администрация опубликовала список адресов, попадающих в зону отключения:
- ул. Энгельса,
- ул. Жмакина (нечетная сторона от дома №1 до дома №27, четная сторона от дома №2 до дома №32),
- ул. Пролетарская (от Больничного до Нижнего, кроме дома №17),
- ул. Лескова,
- ул. Ломоносова,
- пер. Жмакина,
- Детский сад №11 «Березка»,
- Котельные теплосети №3,
- Хлебозавод,
- КРЭС,
- Школа №2 им. Генерала армии В.И. Исакова,
- Банк «Калуга».