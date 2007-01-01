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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге открытый колодец угрожает жителям Турынино

Дмитрий Ивьев
21.03, 10:16
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Наша читательница прислала фото с улицы Советской.

Колодец находится в районе дома №107.

По словам калужанки, крышки нет уже вторую неделю.

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