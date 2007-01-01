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Недвижимость и ЖКХ

Жителям Кирова вернули воду

Дмитрий Ивьев
21.03, 09:02
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Фото: прокуратура Калужской области.
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На улице Карла Маркса завершились ремонтные работы, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее там произошла авария на трубопроводе.

Без воды оставались жители домов, а также три социальных учреждения.

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