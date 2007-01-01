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Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждут новые отключения электричества

Городская управа предупредила о работах, которые пройдут в среду, 26 марта.
Дмитрий Ивьев
25.03, 07:25
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С 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Суворова, 153,
  • пер. Теренинский, 1, 2,
  • ул. Чижевского, 16, 18, 18а, 18б.

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