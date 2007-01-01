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Недвижимость и ЖКХ

На Грабцевском шоссе отключат электричество

Дмитрий Ивьев
20.03, 14:45
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Внеочередной ремонт пройдет в пятницу, 21 марта, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет с 9:00 до 12:00 в домах 8, 3-15.

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