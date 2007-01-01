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Недвижимость и ЖКХ

Деревни рядом с Калугой останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
20.03, 18:33
0 648
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Ремонтные работы пройдут в понедельник, 24 марта, сообщили в городской управе.

Без света останутся деревни в Ферзиковском районе: Ястребовка (частично), Усадье, Выселки и Песочня.

Света не будет с 14:00 до 16:00.

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