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Недвижимость и ЖКХ

Опасный люк заметили в Калуге

Дмитрий Ивьев
19.03, 17:02
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Наш читатель 19 марта прислал фото с переулка Труда.

Приоткрытый колодец находится по центру тротуара.

- Точно кто-нибудь попадёт в него, - опасается калужанин.

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