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Недвижимость и ЖКХ

Калужский поселок останется без электричества 20 марта

Дмитрий Ивьев
19.03, 08:42
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В четверг не будет света в Росве на территории Калуги.

Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

На период с 12:00 до 17:00 запланирован внеочередной ремонт.

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