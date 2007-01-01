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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество из-за замены опоры

Дмитрий Ивьев
18.03, 15:41
0 632
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Работы будут проходить в среду, 19 марта, рассказали в городской управе.

Света не будет с 9:00 до 15:00:

  • пер. Нижне-Лаврентьевский, 55а.

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