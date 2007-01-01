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Недвижимость и ЖКХ

Где в Калуге отключат электричество 20 марта

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:20
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Городская управа сообщила о проведении в четверг внеочередного ремонта.

Света не будет в двух домах с 9:00 до 16:00:

  • пер. Хрустальный 27, 29.

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