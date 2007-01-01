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Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключили электричество

Дмитрий Ивьев
18.03, 10:10
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Ремонтные работы проходят во вторник, 18 марта, сообщили в городской управе.

Свет по следующим адресам обещают вернуть примерно к 14:00:

  • ул. Пухова, 27/25, 29, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Телевизионная, 26,
  • ул. Чичерина, 23.

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