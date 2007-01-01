В Кирове отключат электричество и воду
Ремонтные работы пройдут во вторник, 18 марта.
Как сообщили в администрации района, света не будет с 11:00 до 14:00 на линии к водозабору по улице Ломоносова.
Также в зону отключения попадут:
- ул. Энгельса,
- ул. Жмакина (нечетная сторона от дома №1 до дома №27, четная сторона от дома №2 до дома №32),
- ул. Пролетарская (от Больничного до Нижнего, кроме дома № 17),
- ул. Лескова,
- ул. Ломоносова,
- пер. Жмакина,
- Детский сад №11 «Березка»,
- Котельные теплосети №3,
- Хлебозавод,
- КРЭС,
- Школа №2 им. Генерала армии В.И. Исакова,
- Банк «Калуга».