Шапша поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Свое поздравление губернатор Калужской области 16 марта опубликовал в соцсетях.

- На сотрудниках отрасли лежит особая ответственность. За свет и тепло в домах калужан. За чистоту и порядок на улицах городов и сел. От их профессионализма и слаженности зависит оперативность устранения сбоев, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он отметил, что в области ведется масштабная работа по замене изношенных сетей и обновлению инженерной инфраструктуры.

- Работников ЖКХ и служб быта – с профессиональным праздником! Спасибо всем, кто трудится в этой непростой, но очень ответственной сфере, - заявил губернатор.