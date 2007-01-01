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Недвижимость и ЖКХ

Шапша поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Свое поздравление губернатор Калужской области 16 марта опубликовал в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
16.03, 11:10
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- На сотрудниках отрасли лежит особая ответственность. За свет и тепло в домах калужан. За чистоту и порядок на улицах городов и сел. От их профессионализма и слаженности зависит оперативность устранения сбоев, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он отметил, что в области ведется масштабная работа по замене изношенных сетей и обновлению инженерной инфраструктуры.

- Работников ЖКХ и служб быта – с профессиональным праздником! Спасибо всем, кто трудится в этой непростой, но очень ответственной сфере, - заявил губернатор.

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