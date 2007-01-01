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Недвижимость и ЖКХ

Жители двух районов Калужской области остаются без электричества

Дмитрий Ивьев
14.03, 23:14
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Основную массу отключенных линий восстановили до 22:00 пятницы, 14 марта.

- В настоящее время в работе остаются Тарусский и Боровский районы, - сообщил в ночь на субботу министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - Держим ситуацию на контроле. Бригады калужских энергетиков продолжают заниматься восстановлением электроснабжения потребителям.

Энергетики призывают калужан быть внимательными, приближаться к оборванным проводам опасно.

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