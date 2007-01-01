Жители двух районов Калужской области остаются без электричества
Основную массу отключенных линий восстановили до 22:00 пятницы, 14 марта.
- В настоящее время в работе остаются Тарусский и Боровский районы, - сообщил в ночь на субботу министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - Держим ситуацию на контроле. Бригады калужских энергетиков продолжают заниматься восстановлением электроснабжения потребителям.
Энергетики призывают калужан быть внимательными, приближаться к оборванным проводам опасно.