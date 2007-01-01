В Калужской области вернули электричество жителям 11 районов
Энергетики прокомментировали ситуацию по состоянию на 20:30 пятницы, 14 марта.
- Работы полностью завершены в 11 районах области, - говорится в официальном заявлении. - Последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 83 бригады энергетиков «Калугаэнерго»: 310 специалистов, 122 единицы спецтехники. Продолжаются работы в Тарусском, Боровском, Малоярославецком и Дзержинском районах.
В распоряжении энергетиков находятся 60 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2,7 МВт, которые по необходимости могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов.