+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области вернули электричество жителям 11 районов
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области вернули электричество жителям 11 районов

Энергетики прокомментировали ситуацию по состоянию на 20:30 пятницы, 14 марта.
Дмитрий Ивьев
14.03, 20:53
0 332
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Работы полностью завершены в 11 районах области, - говорится в официальном заявлении. - Последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 83 бригады энергетиков «Калугаэнерго»: 310 специалистов, 122 единицы спецтехники. Продолжаются работы в Тарусском, Боровском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

В распоряжении энергетиков находятся 60 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2,7 МВт, которые по необходимости могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMrN0ZaekpwUWYrWFYyaG0xUE53M0E9PSIsInZhbHVlIjoidjVBeE82T2gwWmdTbzRkR2hpV1QyZnBINktYa3djRm5VR29SNlBjcmRIU01XcjFSOVpralZGSFpGSDNXSWhzdEpvdXdPbzlCSWdWQUk0NHZFTFZwWmdtRURiUVIvam5vbXMzNVZ3UTNsTEI2U0crNmNJRlJYVmxtSlBPclFJclZDcjh3Und3cFdzOFc5ejFwUnlwVDBkU0Fvb2dmVlpPa2dkY1drMjZvT2tZdXpqWWhGc0g1amxhQnVpZVU5TGNlQUxKTmlzUXdFUkcvNWMwVTVIdVpCZENjanRocmVjN2lNeUJpMVBqaHphQXJ1cWYyZjNXOXhSaU55YmhXZWlOa2hZdTZOREtGK3VJaXRRRDlocXhaOWc0MGNVeVpZcG5YQ2Q1eldKSUduTHUrMXZEQ0tLUklYeGJkZmljbDFKQ01MTnFaVk1GUXo2cWovOStNMXl4SDJWeVBWbWtObURHRkR4M2M5Q1VnZFZ4aVFkQjFlVzVDRWtCeWR6MnpFb2N2Z05neHo4c3BZOXlOTkJtaDNvQlpkTmFiZXg2T3dTK01wdGhxTStGS0tCcmFvUEh5RFQ1TGFQT1pxS0F0N045VyIsIm1hYyI6ImUzZTFjNzgxODk0YWY3NDI1ZTI1ZGIzYTJiNjY3YzllYzk1NzdkYTNjNmJmYmQ5ZjlkYWRiNWE2MGEzNWNkMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVyeVhLMDJ3ajkxR0pRMkFNL2lyQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiTWQvYzZDQnFmVFQwNlNBOUNlallmdGpyK05GMWJaUzc5bEFrWm03NWE1VnU3cm1zL3BpT2MxSktMdmx4QTNyQ2FEY1JjdUh5aVRpWDBFcERHclc5aE9IaUtCV3l4WnNZRmJJMEJLb3VuSWFuc2hlZDg3OFBITG5IZVgyUFNZeXF5RHNlYndUTHBnd0F4bDRZWFFSYjVNQTliS3dRVk9RcTQwd1JCMm9DOStvTHV4bXhoUi8xdkVhMGowdHdJV1hUYzFBY0NZOTcwTE4yUTRLRHpidGRjUW52azU4ckc2cmxaNnFZWitlL3JuMVRGb3RGQmdPQkJXTFh0cGgyUHdYNkpvRVdHbUJKU2d5VkIyTjVwRUNNbkdVbUUrODRiZXA4QmRsV0JwSGNSbWlxRlVYSFZsK1lrby9OYW1qeGRhUVBiU1h0MUpOTkZETnRTMkUyT3RENE5pb1lnOWhQNTJXc3lkZFZvcWhqeDRxQmdBYjJLam1mSnpCRzFtNGUzTnFoYm5NdzJUSk8xZGhBT09Rak0zS2FTSCsrcDVvWnVidEZpOWUxWW12cUN0Z3pGd20xZVBXRXA2WHZ0OFVJZ1FVU1RzNkJ2UnR4TFlwOGRnUG5JY3ltbGp6bm9KWDdraS9GWnVIUHlBTFJDV1J0UDdOTUxjcjVDN05KdEtncGt6U1J6MENDWjk5QUF6NWFIUTM0K3pQS0RMVGdpZVNGM1RYSThHVEtNL3RDVHJ2UjdCZWVLdnVvcm5GbmFjdHMzdDR0MnJHT1ZZUkdsQU1oKzI0clEwc2FHNnplZlFrWVl6TmV6V2NUVjNUUFViZTZ2c0hVQjF6ZGkzWWZoYzFXaTcwUCIsIm1hYyI6IjIwOTY0ZWY1Nzg1MWVhM2FiZjMzYmJlMjlhNzIwNThjN2M1MzQ4NDEyNmY5MjcwMTg4OTExMDU0MWU0MjE2MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+