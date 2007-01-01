В Калужской области до 22:00 восстановят поврежденные линии электропередачи
Губернатор Владислав Шапша провел заседание оперативного штаба с энергетиками.
Из-за сильного ветра и упавших деревьев жители Тарусского и Дзержинского районов остались 14 марта без электричества.
Сейчас ведется работа по восстановлению линий.
Ожидается, что основную работу успеют выполнить до 22:00. Остальное – до полуночи.
- Продолжаем мониторить ситуацию для оперативного реагирования и скорейшего возвращения электричества людям, - заявил глава региона.