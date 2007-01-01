+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области до 22:00 восстановят поврежденные линии электропередачи
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области до 22:00 восстановят поврежденные линии электропередачи

Губернатор Владислав Шапша провел заседание оперативного штаба с энергетиками.
Дмитрий Ивьев
14.03, 19:08
0 468
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Из-за сильного ветра и упавших деревьев жители Тарусского и Дзержинского районов остались 14 марта без электричества.

Сейчас ведется работа по восстановлению линий.

Ожидается, что основную работу успеют выполнить до 22:00. Остальное – до полуночи.

- Продолжаем мониторить ситуацию для оперативного реагирования и скорейшего возвращения электричества людям, - заявил глава региона.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5VdW5seWppZmFNM0Q4enZFTTY3RXc9PSIsInZhbHVlIjoiQzNsKzFMRzVObzExTXlVSCtnR2NOdnVDdnJvOFB5MWFPRWo3Nk9UYlFZY1VMbm1oYyttTVEyanRQblBnbytxT2tHSXFKOUdhdXNiK1JZbm1qb3c0c1NRaDlwOEV5aHprYTBCcmpqekpvdWlSbVZGMDd6TmZzM3UxSE4wTVBiMjVqZGNZQmJNV2ZCWC95RGNLeVhoM05FdlJhUkxVT21nRnFXZE4rMUxvRUVkRVR6MmdLc05mZzN0R2JGVXdXOHRIVVdYRzM0TmZlNWVNclNrSHVBMjRhMWlydWY5N3lSU3NrZzZPZ05KZ0dkNkhZMHpDdW1ESEFXQ2JzV2lrR00vVlQ5QjdYYXlvdHhKZkVXVWxQTDBwU1Y1UHFYTE5KSlkrM0hGYlJvemhiS3RaK2lMWGZKOE9ZTkhMVHJDc0RLTG1RdWo3NWRUM3cvWGVpTlR1SDlENTBNRVoxdCsrNEdZTEd6NzdPV21qZ2owSGxKMGoxdFkwT3dHNmMybkU0MVRIcVlBdTNsTmxDRWJEYUlyeitxc0ROV0JXa1k4NFIzZ3BRSDdURjNUZXVXaDBFaUJoNkoySmtDQzZQK2dPNmdJWSIsIm1hYyI6IjlhMGI2MDIyOTY1MDJkYTM1YzE2ZDNkMmJlZjNjZjg1NzIyNGYzZGY1ZGM2OTY0NjA1NzA4YWRjNDMyMGU2YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9RUTVOaFpxWTlBUzRQbDJvcFZjRHc9PSIsInZhbHVlIjoiMGxtWGs3YTZCNFZVK1A4bDBoUjZIRWk0cE5Cd3pNelNEcm5Jdk1FTmw4V1JGci8rZ0lWVzdmKzBKamFmMThsdGRSN0tORjYvTWRpMUxTalFyVmRqWm9LaWdKeDFmZXJSV0wycGhvamkxdEo4T2kvUVVQcERsZFloZWRXZWtxTnlrSWFHSUkrbXQwdDJ4Z05tOTFOVktsVE9TVG9mZjZnVU8yVmhTSlNIdUpoQkZEVi9TcEtUdHFVTit5cStaR0VvUThBRHUwbFRTNmRFT0hoejdPeDhmbWttWWUrZzZac0Y4aTVtNkROd21DQkMxbStiT0dxejlyUmdrWDFzTHJQeUlWVk1hQnJ2N1lSSFhJZGVJbXJWVitOcWFBMXRrSVJvbysxMGJLTTJYbmVjeFh1VGVKZmJyeTR3bVlHZXBWNHIxdWtQaUVScVFGTkhEb0loUERSN2ZJcWNDV1dkY1RtRFZodXEyUzJnbmZ0TkJFZ1BMbUp4cW15bXNxaHpLUE1pTzFuY2F2c1NXd1JGeUNidm5ac3ZPUmlpUit5YjNUL1pQQmg3NjA4MGVGOE9ROXlCU3NLTXJlOXlLSktQQ0lyTnIzYjJTUWVoZGY2VUlsdzQwMHVvRDBSaXltMURWZTd0SlcrdEg5Rm51WkZ0MnZVSDUwcjBGYXJiWGtyQlNPMXBaMlc5TVpoa2I4MHVzR1pQaVF4SXVYNDRRbzU0eUpEamZzTDhHQnNlVER6TGkvMWFURUZVSlBtdjg3a3A4MEVuSDNhZ2pRcHhKYmlHM2pMaTQreXg3R0c1c05LU2NmaDFwWE0zY3JsQ21RVWViOWw3bkFaSmMyNUJSbGdrUDhndCIsIm1hYyI6IjRhZWRjMmVmY2Q1NDczZmE1MzE1NmE0MWRjY2EyZDAxMWMyNjUyOGE5Mzg2Njk2MzU3NDExNDM5MGU1YmM5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+