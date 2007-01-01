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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жители трех улиц Калуги останутся без электричества

Ремонтные работы пройдут в ближайший вторник, 18 марта, рассказали в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14.03, 19:00
0 938
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Света не будет с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • ул. Чичерина, 23,
  • ул. Пухова, 27/25, 29, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Телевизионная, 26.

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