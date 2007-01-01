Жители калужской деревни остались без колонок

О проблеме рассказала 13 марта женщина из Заборовки Перемышльского района.

Фото из архива.

- Вытащили из всех колонок внутренности, люди остались без воды вообще, - пояснила она. Как людям сейчас в сезон поливать огород, пить воду, у кого нет возможности сделать себе колодцы? Одну колонку в том году убрали, в этом году в районе дома 56 тоже якобы ремонтируют до сих пор.

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:

- Да, действительно, специалисты Водоканала демонтировали колонку. Точных сроков установки новой колонки пока подсказать не можем.