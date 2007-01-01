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Недвижимость и ЖКХ

Жителей Малоярославца предупредили о проблемах с электричеством

Дмитрий Ивьев
14.03, 09:12
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Ремонтные работы проходят в пятницу, 14 марта.

Отключения возможны почти по всему городу, но они будут кратковременными, предупредили в администрации районного центра.

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