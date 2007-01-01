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Недвижимость и ЖКХ

Прокуратура занялась делом об обрушении потолка в Калуге

Дмитрий Ивьев
13.03, 13:10
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Аварийная ситуация произошла на Московской, 22.

Представители калужской прокуратуры побывали на месте происшествия.

Сейчас продолжается проверка.

Напомним, это дом XVIII века.

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