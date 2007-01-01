Калужане отремонтируют в Первомайске 29 объектов

Среди них 18 многоквартирных домов, сообщили 12 марта в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Также работы проведут в городском центре культуры и досуга «Заря», Первомайской центральной городской многопрофильной больнице, в общежитие ЖЭКа и на восьми объектах коммунального хозяйства – два участка напорного канализационного коллектора, - заявили в Минстрое.

Также будут проводиться ремонтные работы по восстановлению трансформаторных подстанций и одного распределительного пункта.