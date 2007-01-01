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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге залатали трубу на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
12.03, 07:25
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Фото: Правобережье Калуги.
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В Калуге залатали трубу на Правом берегу

Фото вечером 11 марта опубликовало официальное сообщество Правобережья в ВК.

Ранее сообщалось об утечке на улице Георгия Димитрова.

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