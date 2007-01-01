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Недвижимость и ЖКХ

Центр Калуги останется без электричества

Ремонтные работы пройдут в понедельник, 17 марта, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11.03, 14:23
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