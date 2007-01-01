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Недвижимость и ЖКХ

В Юхновском районе отключили электричество

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:05
0 282
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Ремонтные работы проходят в понедельник, 10 марта.

Света не будет в деревнях Долина, Мочалово, Касимовка, Мальцево ориентировочно до 15:00, рассказали в администрации Юхновского района.

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