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Недвижимость и ЖКХ

Станцию водоочистки построили в Дзержинском районе

Она появилась в Жилетово, сообщил 4 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
04.03, 16:58
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Фото: правительство Калужской области.
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- Разница существенная: вода из скважины и после станции водоочистки, - прокомментировал он, попробовав воду.

Станцию построили по федеральной программе «Чистая вода». Ее производительность - 1900 кубометров в сутки.

- Водоснабжение более 3 тысяч жителей существенно улучшится. Люди будут обеспечены качественной питьевой водой, - заявил губернатор. - В целом по региону за время действия программы уже установили 282 станции. Крупные и небольшие, которые Водоканал устанавливает собственными силами.

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