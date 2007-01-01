Станцию водоочистки построили в Дзержинском районе

Она появилась в Жилетово, сообщил 4 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Фото: правительство Калужской области.

- Разница существенная: вода из скважины и после станции водоочистки, - прокомментировал он, попробовав воду.

Станцию построили по федеральной программе «Чистая вода». Ее производительность - 1900 кубометров в сутки.

- Водоснабжение более 3 тысяч жителей существенно улучшится. Люди будут обеспечены качественной питьевой водой, - заявил губернатор. - В целом по региону за время действия программы уже установили 282 станции. Крупные и небольшие, которые Водоканал устанавливает собственными силами.