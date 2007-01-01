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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Ремонтные работы пройдут 4 марта, рассказали в городской управе.
Дмитрий Ивьев
03.03, 16:56
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