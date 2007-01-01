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Недвижимость и ЖКХ

Сделки при ИЖС в Калужской области станут безопаснее благодаря эскроу-счетам

Дмитрий Ивьев
03.03, 12:18
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Фото: правительство Калужской области.
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С 1 марта вступил в силу закон, который предусматривает использование механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве, рассказали в правительстве региона.

Документ призван защитить финансы людей от недобросовестных строителей.

Как отметил недавно вице-премьер Марат Хуснуллин, сейчас наблюдается рост интереса к ИЖС. За 2024 год введено 62,3 млн кв. м индивидуальных домов.

Как рассказала управляющий калужским отделением Банка России Марина Изюмова, теперь люди при строительстве частного дома будут иметь те же преимущества, что и при покупке квартиры в строящемся доме.

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