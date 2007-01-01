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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области потратят почти 50 миллионов на компенсацию расходов на подключение газа

Расходы запланированы бюджетом 2025 года.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Всего предусмотрено 49,5 миллиона рублей.

- Данная единовременная социальная выплата предоставляется гражданам в размере фактически произведенных расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования в домовладениях, принадлежащих гражданам на праве собственности и расположенных на территории Калужской области, но не более 110 тыс. рублей на одно домовладение, - рассказала 3 марта министр финансов региона Валентина Авдеева.

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