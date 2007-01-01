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Недвижимость и ЖКХ

Калужане в понедельник останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
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Очередной этап ремонтных работ запланирован на 3 марта, сообщили в городской управе.

Света не будет с 13:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Пухова, 40, 42, 44, 46, 48/24,
  • ул. Чичерина, 26, 28, 30, 31.

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