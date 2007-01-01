В Калуге фекальные реки потекли по Правобережью

Видео в четверг, 27 февраля, опубликовала в официальном сообществе района в ВК местная жительница.

Нечистоты текут из колодца у дома №7 на улице Владимира Козлова. Потом все направляется в овраг, а дальше – в Оку.

- Уже вторую неделю течет канализационный колодец, - рассказала калужанка. - Уже несколько раз обращались в управляющую – говорят, заявку уже давно передали и не один раз. Но никто ничего не делает!

На днях, напомним, похожие проблемы возникли в другой части «Кошелева» - у дома №8 на улице Павла Ягужинского.