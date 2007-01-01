Губернатор поручил завершить масштабные стройки в Калуге

В среду, 26 февраля, он дал особые поручения по итогам коллегии Минстроя.

- Поликлиника на Правобережье. Синие мосты. Театр юного зрителя. Дом гражданского губернатора для размещения филиала Эрмитажа. Надо качественно завершить работы на этих объектах, - рассказал Владислав Шапша.

Кроме того, глава региона потребовал наводить порядок с управляющими компаниями и вывозом ТКО, а также улучшить обратную связь с жителями при сбоях в системе ЖКХ.

Как отметил Шапша, на каждого жителя области уже приходится около 33 кв. м жилплощади - это существенно больше, чем в среднем по стране.

- И по другим основным показателям по госпрограммам и нацпроектам в этой сфере регион на хорошем счету, - рассказал глава области. - Сегодня на коллегии минстроя это отметил и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

При этом ставится задача к 2036 году сделать треть всего жилья новой.

- Резервы у нас сформированы, - отметил Владислав Шапша. - Нужно планомерно поддерживать высокий темп строительства, развивать новые проекты. Прежде всего, через комплексное развитие территорий.