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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области планируется обновление системы ЖКХ

В среду, 26 февраля, этот вопрос прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
13:50 сегодня
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На модернизацию инфраструктуры направят 2/3 от списания бюджетных кредитов, пояснил глава региона.

В 2025 году спишут около 3,8 миллиарда. Половину обещают направить на проекты обновления в ЖКХ.

Шапша напомнил, что за последние пять лет в нашей области построили 20 крупных станций водоочистки.

- Порядка 90% жителей области обеспечены качественной питьевой водой, - отметил губернатор.

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