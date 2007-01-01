В Калужской области планируется обновление системы ЖКХ

В среду, 26 февраля, этот вопрос прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

На модернизацию инфраструктуры направят 2/3 от списания бюджетных кредитов, пояснил глава региона.

В 2025 году спишут около 3,8 миллиарда. Половину обещают направить на проекты обновления в ЖКХ.

Шапша напомнил, что за последние пять лет в нашей области построили 20 крупных станций водоочистки.

- Порядка 90% жителей области обеспечены качественной питьевой водой, - отметил губернатор.