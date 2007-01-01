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Недвижимость и ЖКХ

В Барятино запустили очистные сооружения

Там прошла полная реконструкция.
Дмитрий Ивьев
13:12 сегодня
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- Жители Барятино жаловались на работу очистных сооружений канализации в райцентре. Объекту около 40 лет, - рассказал 26 февраля губернатор Владислав Шапша. - Провели полную реконструкцию очистных. Сегодня запустили их в работу. Еще для 5,5 тыс. жителей региона решили проблему с качеством водоотведения. А за последние пять лет реализовали семь больших проектов в этой сфере.

В среду проходит коллегия регионального министерства строительства и ЖКХ.

- Износ инженерной инфраструктуры, сбои в работе - вопросы, которые особенно волнуют жителей, - отметил глава региона. - В стране идет масштабная модернизация коммунального хозяйства. В прошлом году заменили 68 км тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Очень большой объем. Сейчас нам предстоит поменять ещё 18 аварийных участков в 6 муниципалитетах. Поставил задачу в полной мере использовать все возможности госпрограммы, механизмов государственно-частного партнерства. И учесть недочеты, которые были допущены при проведении работ.

Он подчеркнул, что среди острых вопросов находится работа систем канализации в Калуге и Обнинске.

- По наукограду уже много сделано для исправления ситуации, сегодня сверили дальнейшие планы. По проекту строительства очистных в областном центре заручились полной поддержкой федерального центра. Наша задача – сделать все от нас зависящее для скорейшей реализации этого проекта, - рассказал Владислав Шапша.

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