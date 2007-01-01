В Калуге старинное здание начало осыпаться на тротуар

Проблемы возникли на улице Никитина.

- Обратите внимание, пожалуйста, на крышу диагностической лаборатории по улице Никитина, 66, - рассказала местная жительница 25 февраля на странице губернатора. - Скоро обвалиться крыша и пострадают люди.

В министерстве здравоохранения региона пояснили, что руководство медучреждения занимается этим вопросом, уже создана комиссия, которая определит необходимые работы.

- Подана заявка на выделение средств на ремонт, - рассказали в министерстве. - Здание является объектом культурного наследия.