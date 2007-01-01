В Калуге старинное здание начало осыпаться на тротуар
Проблемы возникли на улице Никитина.
- Обратите внимание, пожалуйста, на крышу диагностической лаборатории по улице Никитина, 66, - рассказала местная жительница 25 февраля на странице губернатора. - Скоро обвалиться крыша и пострадают люди.
В министерстве здравоохранения региона пояснили, что руководство медучреждения занимается этим вопросом, уже создана комиссия, которая определит необходимые работы.
- Подана заявка на выделение средств на ремонт, - рассказали в министерстве. - Здание является объектом культурного наследия.