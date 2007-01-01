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Недвижимость и ЖКХ

Три улицы Калуги останутся без электричества

Во вторник, 25 февраля, пройдут работы по замене опор, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 972
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  • ул. Выгонная, 2-36, 10, 41Б, 18Б, 18 Г, 20А, 1-47, 21,
  • ул. Садовая, 1-79, 2-74,
  • ул. Широкая, 52-78, 55-65.

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