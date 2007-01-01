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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Пушкина три недели не работает канализация

На месте размытия уже образовался провал.
Софья Фирсова
21:00 сегодня
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Жители Калуги пожаловались на состояние канализации на улице Пушкина 10/75.

- Вода поднимается практически до крышки колодца. Уже подмывает фундамент дома, - уточнил один из местных жителей. Размывает грунт дорожного полотна. Образовался провал. Водоканал тянет с ремонтом. Три раза в сутки приезжает откачивать машина.

На жалобы калужан ответили сотрудники минстроя.

- Знаем о ситуации, специалисты оперативно проведут аварийно-восстановительные работы. До момента разрешения ситуации техника ежедневно проводит откачку, - уточнили в ведомстве. Приносим извинения за ожидание решения проблемы. По результатам вернемся с ответом.

Сотрудники водоканала рассказали, что в данный момент идет согласование проведения ремонтных работ. Мы будем следить за развитием данной ситуации.

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