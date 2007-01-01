Власти Калуги прокомментировали коммунальную аварию на улице Георгия Амелина

Как мы уже рассказывали, там больше 10 дней не могут устранить утечку воды.

Ранее в районе дома №27 уже прорывало магистральный водопровод.

В понедельник на планерке у городского головы представитель водоканала пояснил, что эти сети делал застройщик микрорайона, из-за чего у водоканала возникают трудности с пониманием, как именно они проходят.

Устранение проблемы затянулось именно из-за этого. Пока же она решается, ведомство пообещало очистить тротуар от наледи и обработать антигололедными средствами.