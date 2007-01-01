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Недвижимость и ЖКХ

В Козельске проведут реконструкцию очистных сооружений

Работы запланированы в микрорайоне Мехзавод.
Дмитрий Ивьев
12:42 сегодня
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Это повысит комфорт проживания местных жителей, а также обеспечит резерв для новых присоединений, рассказал 24 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.

- Современные очистные сооружения канализации мощностью 500 кубометров в сутки дадут положительный эффект для стабильной работы системы жизнеобеспечения микрорайона Мехзавод, а качественная очистка стоков будет способствовать улучшению экологической обстановки, - прокомментировал министр.

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