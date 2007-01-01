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Недвижимость и ЖКХ

Аварийный дом снесли в Барятино

Работы проведены на улице Советской, сообщил 24 февраля начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Дмитрий Ивьев
10:02 сегодня
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- Житель села Барятино попросил принять меры к собственнику здания по ул. Советская, д. 23, - пояснил Орехов. - Здание частично было разрушено, на окнах отсутствовало остекление, ограждение участка также находилось в ненадлежащем состоянии, что предоставляло свободный доступ посторонних лиц на территорию участка и в аварийный дом.

Собственник здания демонтировал разрушенное ограждение и снес дом.

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