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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области начали строить новый магистральный водопровод

Работы ведутся в Перемышльском районе.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
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Четыре километра труб проложат от двух новых скважин в деревне Поляна, сообщили 21 февраля в водоканале.

- Этот проект направлен на обеспечение надежным водоснабжением таких населенных пунктов, как Поляна, Хохловка и Жашково, - пояснили коммунальщики. - Это событие позволит отключить эти населенные пункты от водозаборного узла села Перемышль, тем самым гарантировать жителям стабильный доступ к качественной питьевой воде.

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