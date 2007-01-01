В Калуге драмтеатр остался без воды

Проблема возникла в четверг, 20 февраля.

- В связи с аварией на сетях ГП КО «Калугаоблводоканал» прекращена подача холодной воды в здание театра на время выполнения ремонтных работ, - заявили в театре. - Администрация театра приносит извинения зрителям за доставленные неудобства.

Когда воду вернут, пока не уточняется. На данный момент нет информации, будут ли работать санузлы во время вечерних спектаклей. А их на 20 февраля запланировано сразу два: «Вас нельзя не любить» и «Пир во время чумы».